Catella Property vermittelt Lebensmittel-SB-Markt

Kirchberg : redos institutional GmbH hat für den von Union Investment gemanagten Fonds „redos Einzelhandel Deutschland II“ einen Fachmarkt in Rheinland-Pfalz erworben, welcher an einen Lebensmitteleinzelhändler vermietet ist. Verkäuferin ist die Aspen Group. Catella Property war bei der Transaktion beratend für die Käuferseite tätig.nDer im Jahr 2000 erbaute SB-Markt verfügt über knapp 4.000 qm Mietfläche auf einem ca. 15.000 qm großen Grundstück. Der Vollsortimenter mit unmittelbarem Anschluss an den Verkehrsknotenpunkt B50/B421 stellt eine wichtige Nahversorgungsquelle für den Umkreis dar.