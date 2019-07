Startseite > News > Catella Real Estate erwirbt zwei Objekte für eigenen Spezial-AIF

München: Die Catella Real Estate AG hat für ihren offenen Immobilien-Spezial-AIF „Catella Parken Europa“ das Parkhaus „Park 25“ in Mailand sowie das „Parkhaus Hauptbahnhof“ in Kaiserslautern erworben. Der Fonds ist ein Kooperationsprodukt der Catella Real Estate AG mit Orange Investment Managers B.V. aus Amsterdam. Das Sondervermögen investiert ausschließlich im Bereich zentraler Parkflächen mit stabilen Cashflows in europäischen Großstädten.

Das Parkhaus „Park 25“ mit sechs unterirdischen Ebenen befindet sich im historischen Zentrum der norditalienischen Metropole Mailand, unterhalb des 1926 erbauten neoklassischen Stadttors Porta Garibaldi und verfügt mit seinen 333 PKW-Stellplätzen über eine Gesamtmietfläche von rund 10.000 qm. Ankermieter der vollständig vermieteten Immobilie ist APCOA Parking Italia S.p.A.

Das „Parkhaus Hauptbahnhof“ in Kaiserslautern befindet sich ebenfalls in zentraler Innenstadt-Lage, in der Zollamtstraße 6, direkt am Hauptbahnhof. Es bietet 400 Parkplätze im Herzen der Stadt. Hauptmieter ist die Deutsche Bahn Station und Service AG.

Catella REAG wurde von DLA Piper, Kucera und Pichler Dejori Comploj & Partner beraten.