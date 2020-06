Catella Residential IM kauft in Bielefeld und Bad Homburg für Euro 51 Mio. für ein institutionelles Mandat ein

Bielefeld/Bad Homburg: Catella Residential Investment Management (CRIM) hat für einen seiner Spezialfonds die 700 Mio. Euro Marke fest im Visier. Mit zwei Ankäufen von insgesamt 51 Mio. Euro in Bielefeld und Bad Homburg setzt das Individualmandat für ein süddeutsches Versorgungswerk seinen Wachstumskurs erfolgreich fort.

Das Studentenwohnheim „Campus Westend“ in Bielefeld mit moderne Apartments mit 250 Betten für Studierende in unmittelbarer Universitäts- und Fachhochschulnähe befindet sich bereits im Bau. Die 7.388 qm große Projektentwicklung ist Teil eines Entwicklungsgebietes in Bielefeld-Schildesche, dass neben den Studentenapartments auch über 300 Miet- und Eigentumswohnungen sowie zusätzliche soziale Infrastruktur, wie eine Kita in einem neuen Quartier vorsieht. Bei den Verkäufern handelt es sich um ein Joint-Venture der Bautra-Gruppe und der Borchard-Bau. Die beiden lokal verwurzelten Akteure sind auch maßgeblich für die Gesamtentwicklung des Quartiers verantwortlich.

Die erworbene 3.575 qm große Projektentwicklung in Bad Homburg befindet sich in unmittelbarer Zentrumsnähe und umfasst 37 Wohnungen sowie 2 Ladeneinheiten. In dem Mehrfamilienhaus ist eine Mischung aus 2- bis 4-Zimmerwohnungen vorgesehen. Erworben wurde das Projekt von der Galic Immobilien GmbH.