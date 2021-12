Catella Residential Investment Management und Catella Real Estate erwerben 431 Wohneinheiten in Linz und Wien

Berlin/ München: Catella Residential Investment Management GmbH (CRIM) und die Münchener KVG-Plattform Catella Real Estate AG haben für den Fonds Catella Wohnen Europa (CWE) in drei Transaktionen für rund 85 Mio. Euro 309 Wohneinheiten in einem Bestandsgebäude in Linz sowie zwei Wiener Projektentwicklungen in der St.-Gotthard-Str. und am Höchstädtplatz erworben. 122 weitere Wohneinheiten der von der S+B Gruppe AG realisierten Quartiersentwicklung am Höchstädtplatz wurden zudem für den Fonds Catella Modernes Wohnen (CMW) erworben.