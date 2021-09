Catella und die Stadtentfalter GmbH schaffen innovative Quartierslösung

Düsseldorf: Kräfte und Kompetenzen bündeln, dazu haben sich die Unternehmen Catella sowie die Stadtentfalter GmbH verständigt, um das Quartier Seestadt mit einem innovativen Energiekonzept zu versorgen. Die Stadtentfalter GmbH ist ein Joint Venture der NEW Smart City GmbH und der E.ON-Tochtergesellschaft Avacon Natur GmbH. Circa 2.000 Wohnungen sowie 2.000 Arbeitsplätze in Büros, Hotels und diversen Serviceeinrichtungen werden klimaoptimiert bedient und die größte, zertifizierte Klimaschutzsiedlung in NRW geschaffen. Herzstück wird ein ca. 20.000 qm großer, neu anzulegender See sein.

Vom Land als derzeit größtes Klimaschutzquartier zertifiziert und vom Bundeswirtschaftsministerium als Reallabor der Energiewende im Programm TransUrban NRW anerkannt, setzt die Seestadt neue Maßstäbe. Es wird ein ganzheitlicher und vernetzter Lebensraum geschaffen, der den Dreiklang von Energiegewinnung, -versorgung und -verbrauch optimiert und Mobilität ressourcenschonend und zukunftsorientiert organisiert. Der Wärmeverbrauch im Quartier wird beispielsweise weitgehend durch Rückgewinnung der Abwasserwärme generiert. Aber auch regenerative Strom- und Wärmeerzeugung, Energiespeicherung, smarte Kommunikations- und Abrechnungssysteme sowie ÖPNV-Anbindung, Ladesäulen und Sharing-Dienste sowie diverse Leistungen in den Bereichen Wasser und Abwasser werden umgesetzt. Der Kunde erhält alles aus einer Hand. Für Energieeffizienzthemen – wie zum Beispiel die verbrauchsoptimierte smarte Steuerung von PV- und Heizungsanlagen sowie Haustechnik – wurden digitale Lösungen kreiert.

„Mit den Stadtentfaltern als starken, erfahrenen Partner haben wir uns hohe Expertise gesichert, um ein innovatives Leuchtturmprojekt Realität werden zu lassen. Bereits Ende 2022 werden die ersten Wohnungen bezogen“, sagt Klaus Franken, geschäftsführender Gesellschafter der Catella Project Management. Die Bedürfnisse des Kunden an seinen Lebensraum sowie klimaneutrale Lösungen stehen dabei im Mittelpunkt.

Die Stadtentfalter GmbH kümmert sich um die Wärme- und Energieversorgung in der Seestadt. „Innovative und nachhaltige Energieversorgungskonzepte gehören zu den Kernthemen der Stadtentfalter GmbH. Wir wollen mit diesem Projekt Maßstäbe in der Region setzen, wie klimaneutrales Wohnen und Arbeiten funktionieren kann“, sagt Raphael Jungbauer, Geschäftsführer der Stadtentfalter GmbH. „Unsere klar definierten Ziele sind den Energieverbrauch und CO² Ausstoß zu minimieren und die gesamte Seestadt maximal energieautark zu machen“, sagt Andreas Klesse, Geschäftsführer der Stadtentfalter GmbH und der Avacon Natur GmbH.

Weitere Informationen zu dem Projekt Seestadt finden Sie unter: https://seestadt-mg.de/