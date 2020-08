CBRE berät Hamborner Reit AG beim Verkauf eines Geschäftshauses in Osnabrück

Osnabrück: Die Hamborner REIT AG hat ein Geschäftshaus in 1A-Lage von Osnabrück an ein Family Office verkauft. Das vollständig an die britische Textilhandelskette Superdry vermietete Objekt in der Große Str. 82/83 verfügt über eine Mietfläche von 865 qm. CBRE war für den Verkäufer beratend tätig.