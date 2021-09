CBRE Global Investors legt Europeam Residential Impact Fund auf

Frankfurt: CBRE Global Investors hat einen offenen Spezialfonds mit Fokus auf europäische Wohnimmobilien aufgelegt: Der CBRE European Residential Impact Fund investiert in bezahlbaren, nachhaltigen und qualitativ hochwertigen Wohnraum für mittlere Einkommen in 15 Zielstädten in ganz Europa. Der Fonds erhielt im ersten Closing Eigenkapitalzusagen in Höhe von 465 Mio. Euro von vier institutionellen Anlegern aus Europa.

ERIF ist ein offener paneuropäischer SICAV-SIF nach Luxemburger Recht und richtet sich an professionelle Investoren aus der EMEA-Region, Nordamerika und Asien. In den nächsten drei bis fünf Jahren soll der Fonds auf eine Größe von 3 Mrd. Euro Gross-Asset-Value wachsen