CENTERSCAPE erwirbt einen Bio-Lebensmittelmarkt in Berlin-Charlottenburg

Berlin: Centerscape hat im Dezember 2019 eine Gewerbeimmobilie mit einem Bio-Lebensmittelmarkt am Klausenerplatz erworben. Die Wirtschaftskanzlei GSK Stockmann hat die Centerscape-Gruppe auch bei dieser Transaktion umfassend rechtlich und steuerlich unterstützt. Das geschichtsträchtige Objekt ist derzeit langfristig an BIO COMPANY vermietet und verfügt über eine Mietfläche von ca. 600 qm. Es befindet sich in einem dicht besiedelten Wohngebiet nahe des Schlosses Charlottenburg. Im 19. Jahrhundert war die Immobilie als Reithalle genutzt worden, bevor sie als Notkirche diente. 1932 eröffnete hier das Mali-Lichtspielhaus. Bereits von 1968 an waren die Flächen an einen Discounter vermietet worden. Seit einem erneuten Umbau und Mieterwechsel im Jahre 2013 stellt der Markt nun ein breites Sortiment an Bio-Artikeln für die Kiezbewohner zur Verfügung.