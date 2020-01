Startseite > News > CENTERSCAPE erwirbt Nahversorgungscenter in Erkner

CENTERSCAPE erwirbt Nahversorgungscenter in Erkner

Berlin: Centerscape hat ein vollvermietetes Nahversorgungscenter in Erkner von der Dr. Ritter Finanz GmbH (Ltd.) und der Unternehmensgruppe Schenk erworben. Beide Unternehmen haben die Immobilie in enger Kooperation gemeinsam entwickelt und erstellt.

Bei dem in Erkner bei Berlin erworbenen Objekt handelt es sich um einen zweigeschossigen und in 2019 fertiggestellten Neubau. Langfristige Mieter dieser Liegenschaft mit 175 Parkplätzen und insgesamt über 5.700 qm Mietfläche sind ein EDEKA-Center, der Landkreis Oder-Spree sowie eine Apotheke.