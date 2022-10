Clifford Chance berät die Bayerische Versorgungskammer bei Erwerb des ehemaligen Hamburger Fernmeldeamts

Hamburg: Clifford Chance hat die Bayerische Versorgungskammer beim Erwerb des ehemaligen Fernmeldeamts in Rotherbaum von Peakside Capital Advisors AG im Wege eines Forward Deals beraten. VALUES Real Estate agierte bei dem Forward Deal als Investmentmanager für einen BVK-Investmentfonds, der von Universal Investment als AIFM in Luxemburg verwaltet wird.

Die Immobilie mit rund 65.000 qm BGF steht unter Denkmalschutz und war einst das weltweit größte Fernmeldeamt. Das Gebäudeensemble wird aktuell im Auftrag von Peakside unter Anpassung an neuste ESG-Standards umfassend umgebaut. Nach Fertigstellung und Erweiterung wird das Objekt für 30 Jahre an die Freie und Hansestadt Hamburg vermietet und von der Universität Hamburg, dem Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft (ZBW), dem German Institut for Global and Area Studies (GIGA) sowie dem Studierendenwerk Hamburg auf 52.000 qm genutzt.