Clifford Chance berät SDK beim Erwerb zweier Büroimmobilien

Ratingen/Leipzig: Clifford Chance hat die Süddeutsche Krankenversicherung (SDK) beim Erwerb zweier Büroimmobilien in Ratingen und Leipzig für insgesamt mehr als 100 Mio. Euro beraten. Verkäufer der beiden Immobilien ist der Schweizer Investor Gold Tree. Das Closing fand Ende März 2020 statt.

SDK erwarb das Objekt in Leipzig im Rahmen eines Asset Deals. Die Immobilie befindet sich in der Nähe des Hauptbahnhofs und ist mittelfristig vermietet. Das Objekt in Ratingen wurde mittels eines Share Deals übernommen, liegt im Teilmarkt Ratingen Ost und ist ebenfalls mittelfristig vermietet.