CLS Germany vermietet 1.500 Quadratmeter in München

München: CLS hat für das als Ideenwerk München neu positionierte Multi-Tenant-Objekt im Stadtteil Perlach langfristige Mietverträge über insgesamt 1.500 qm abgeschlossen. Das Asset Management konnte so den Leerstand erfolgreich auf rund 3,5% reduzieren. Bei den Mietern handelt es sich um ein Start-up der Verpackungsbranche, das Software-Unternehmen EDISOFT GmbH sowie die S.I.G.M.A. Technik Service GmbH. CLS hatte das Objekt in der Unterhachinger Straße 75 im Jahr 2017 erworben und in Zusammenarbeit mit dem Architektur- und Beratungsbüro CSMM revitalisiert. Dabei wurden unter anderem Aufenthaltsmöglichkeiten im Außenbereich geschaffen, der Eingangsbereich neu gestaltet und eine innovative Virtual-Reality-Station eingerichtet. Sie bietet Mietinteressenten mittels 3D-VR-Brillen ein digitales Besichtigungserlebnis der flexiblen Bürokonzepte. Das Ideenwerk verfügt über eine Gesamtfläche von rund 9.400 qm. Stock Real Estate ist für CLS als Leadmakler tätig.