Hamburg: Die CLS Holding vermietet 1.414 qm im „Office Connect“ in der Wilhelm-Jacob-von-der-Wettern-Straße 27 in Köln an die Eviden Germany GmbH, 1.226 qm im „Fleethaus“ an der Ecke Schellerdamm-Veritaskai in Hamburg an das Deutsche Rote Kreuz Hamburg Harburg und 849 qm im „FleXion“ in der Kaiserin-Augusta-Allee 112-113 in Berlin an die Pulsation IT GmbH.