Colliers Land & Forst vermittelt erstes großes Klimaschutzprojekt für deutschen Wald

Frankfurt: In Frankfurt wurde der Vertrag für das erste von Colliers konzipierte Klimaschutzprojekt zur Wiederaufforstung von mehr als 400 Hektar Wald in Deutschland unterzeichnet. Es wird finanziert durch die Cara Investment GmbH sowie Groß & Partner.

Die Investoren übernehmen die Kosten für die Wiederaufforstung der geschädigten Waldflächen mit klimaresilienten Baumarten und erhalten dafür die additionale CO2-Speicherleistung dieses neuen Waldes für einen Zeitraum von 30 Jahren.

Einer der größten deutschen Forstbetriebe, die Center-Forst Gruppe, die über 25.000 Hektar Wald in Nordrhein-Westfalen und Hessen bewirtschaftet, stellt hierfür rund 430 Hektar Kahlflächen im Rothaargebirge zur Verfügung, welche durch Borkenkäferschäden, Trockenheit und Windwurf entstanden sind. In den letzten Jahren sind alleine in Deutschland so mehr als 500.000 Hektar Wald als Folgen des Klimawandels verloren gegangen.