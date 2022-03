Colliers und ImmoScout24 verlängern ihre Zusammenarbeit

Berlin: Colliers setzt zur Vermarktung seiner Mandate weiterhin auf ImmoScout24 und verlängert und erweitert seine Zusammenarbeit im Segment der gewerblichen Vermarktung von Wohn- und Geschäftshäusern. Colliers erhält im Rahmen der Kooperationsvereinbarung wirkungsvolle Spitzenplatzierungen und Werbebanner auf Deutschlands reichweitenstärkstem Immobilien-Marktplatz.

Kern der Kooperation bleibt die Vermarktung des gesamten Spektrums der Gewerbe-Immobilien, für die Colliers in Deutschland ein Makler-Mandat hat, über ImmoScout24 – von Mietflächen in Büro und Einzelhandelsimmobilien bis hin zu Investmentoptionen für Mehrfamilienhäusern in ganz Deutschland. Colliers und ImmoScout24 bauen zudem ihre Zusammenarbeit im Wachstumssegment Logistikimmobilien aus.