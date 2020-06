COMFORT vermittelt Einkaufszentrum mit rd. 7.100 Quadratmeter in Eschweiler an privaten Investor

Eschweiler: Der Einzelhandelsspezialist COMFORT hat einen Kaufvertrag für ein innerstädtisches Einkaufszentrum am Langwahn 54 in Eschweiler an einen privaten Investor vermittelt. Das moderne Fachmarktzentrum wurde im Jahr 2008 errichtet und weist eine Einzelhandelsfläche von 7.097 qm auf. Mieter sind neben anderen Rewe, Penny, Rossmann sowie C&A. Verkäuferin ist eine niederländische Immobiliengesellschaft.