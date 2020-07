COMFORT vermittelt Einzelhandelsfläche: Levi’s und Benetton eröffnen am Hamburger Rathausmarkt

Hamburg: Der Einzelhandelsspezialist COMFORT hat zwei Ladenflächen in dem sogenannten Möhring-Haus nach Umbau und Revitalisierung an der Schleusenbrücke 1 sowie am Neuen Wall 25 in der Hamburger Innenstadt an Benetton und Levi Strauss & Co für neue Stores vermittelt, die vor kurzem eröffnet wurden. Levi’s sicherte sich rund 250 qm Einzelhandelsfläche; Benetton präsentiert sich auf 850 qm Einzelhandelsfläche. Eigentümer der Immobilie ist die MEAG.