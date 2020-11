Commerz Real vermietet 2.000 Quadratmeter im Münchner Gewerbepark Visio an Shurgard

München : Die Commerz Real hat gut 2.000 qm in dem gemischt genutzten Gewerbepark Visio im Münchener Westend an den Self-Storage-Anbieter Shurgard vermietet. Dieser erweitert damit seine Flächen auf dem Areal auf insgesamt rund 8.100 qm. Seit 2018 befindet sich der Gewerbepark im Portfolio des offenen Immobilienfonds Hausinvest der Commerz Real. Das an der Landsberger Straße 159-175 gelegene Areal ist auf einer Grundstücksfläche von gut 44.000 qm mit insgesamt mehr als 55.000 qm Mietfläche bebaut. Zuletzt fanden 2015 umfassende Modernisierungen statt. Hauptmieter neben Shurgard sind Bauhaus, der Sicherheitsdienstleister Prosegur, Büromöbel Müller, Staples sowie McFit.