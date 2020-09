Commodus kauft Bürogebäude in Paris Montmartre

Paris: Commodus hat im Stadtteil Montmartre ein vollvermietetes Bürogebäude per Asset Deal erworben. Das in den 1950-er-Jahren erbaute Objekt liegt in der Rue Hégésippe Moreau im 18. Arrondissement und verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 700 qm. Commodus plant die Aufstockung des Gebäudes von derzeit drei auf künftig sechs Geschosse. Die Gesamtmietfläche könnte sich damit auf 970 qm erhöhen. Verkäufer der Immobilie ist das Unternehmen Magnum Photos. Mit Blick auf die geplante bauliche Erweiterung hat Commodus eine Sale-and-Lease-Back-Vereinbarung geschlossen, der dem Verkäufer eine Nutzung für weitere zwölf Monate zur Miete ermöglicht. Nach dessen Auszug soll das Objekt in Zusammenarbeit mit dem französischen Projektentwickler Alamo in ein modernes, BREEAM-zertifiziertes Bürogebäude mit dem Prädikat „Sehr gut“ umgewandelt werden.