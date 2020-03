Corealis sorgt im Düsseldorfer CBD für direkte Anschlussvermietung

Düsseldorf: Corealis Commercial Real Estate hat im Bürohaus Bismarckstraße 98 nach einem Eigentümerwechsel eine direkte Anschlussvermietung für eine 560 qm große Fläche erzielt. Neuer Mieter ist die Sprachschule IDaF – Institut für Deutsch als Fremdsprache, die zuvor in der Karlstraße 104 ansässig war. Das Team von Corealis war exklusiv vom IDaF mit dem Alleinsuchmandat beauftragt und hat einen 10-Jahre-Mietvertrag vermittelt. Die Sprachschule hat die Flächen im Erdgeschoss sowie in der ersten Etage im Februar 2020 bezogen. Das insgesamt rund 2500 qm Büro- und Schulungsfläche umfassende Objekt in der Düsseldorfer Stadtmitte und unweit vom Hauptbahnhof gelegen, wurde zuvor in einem Off-Market Deal von einem institutionellen Investor erworben.