CORESTATE-Tochter HFS startet neuen Senior Fonds Stratos VI

Frankfurt : Die Helvetic Financial Services AG, ein Unternehmen der Corestate Capital Group erweitert ihr Produktportfolio um den neuen Senior Fonds Stratos VI. Finanziert werden renditestarke Entwicklungs- und Bestandsobjekte aus dem Bereich von Wohn- und Gewerbeimmobilien in der DACH-Region. Für den seit Kurzem zugelassenen Fonds liegt bereits ein Investment Grade Rating einer renommierten Rating Agentur vor. Die Zielrendite des Fonds liegt bei über 5% und die HFS erwartet ein Fondsvolumen bis Jahresende 2021 von rund 500 Mio. Euro und strebt im Jahr 2022 eine Ausweitung auf etwa 1 Mrd. Euro an.