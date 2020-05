Corona-Krise: Cushman & Wakefield setzt auf solidarischen Global Employee Assistance Fund

Frankfurt: Um ein Zeichen der Solidarität zu setzen, stellt die international tätige Immobilienberatung Cushman & Wakefield (C&W) fünf Millionen US-Dollar für Mitarbeiterhilfsprogramme bereit. Davon fließen drei Millionen US-Dollar in den neu ins Leben gerufenen Global Employee Assistance Fund. Der Fonds unterstützt weltweit Mitarbeiter von C&W, die wegen der Corona-Krise aus unterschiedlichen Gründen in eine Notlage geraten sind. Die Hilfen werden situationsbedingt ausgezahlt. Die Immobilienberatung ruft ihre Mitarbeiter außerdem zu einer freiwilligen Spende auf. Neben der obersten Managementebene von C&W verzichtet auch das deutsche Management freiwillig auf einen Teil seines Gehalts und zahlt in den Fonds ein.