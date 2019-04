Startseite > News > CUBION vermittelt Bürofläche im Neubau „BelleVie“ an Baudienstleister

CUBION vermittelt Bürofläche im Neubau „BelleVie“ an Baudienstleister

Essen: Die CUBION Immobilien AG vermittelte einen Mietvertrag für das Objekt „BelleVie“ an der Hachestr. 12 an die Zeppelin Rental GmbH, die sich für den Bereich Logistics Consulting & Management rd. 835 qm Bürofläche in dem Neubauprojekt sichert. Die Fertigstellung des Gebäudes erfolgt planmäßig im Sommer 2019.

Eigentümer der Immobilie ist ein privater Investor. CUBION ist im Rahmen eines exklusiven Mandats mit der Vermarktung beauftragt.