CUBION vermittelt den Verkauf einer Büroimmobilie in Duisburg

Duisburg : Die CUBION Immobilien AG vermittelte den Verkauf einer Immobilie auf der Mercatorstraße 74-78 mit rd. 3.000 qm Bürofläche. Die Immobilie befand sich bislang im Besitz einer privaten Vermögensgesellschaft vom Niederrhein. Käufer ist die DGC Gruppe. Der ehemalige Mieter, die insolvente BWG Bergwerk- und Walzwerk-Maschinenbau GmbH, hat das Gebäude Mitte April verlassen. Der neue Eigentümer wird die Flächen umfangreich sanieren und einer neuen Nutzung zuführen. Die Vermietung erfolgt exklusiv durch die CUBION Immobilien AG. In Sichtweite zum Duisburger Hauptbahnhof befindet sich das Objekt in zentraler Lage und in prominenter Nachbarschaft zu der Neubauentwicklung des Mercator One und zu den Entwicklungen der Aurelis.