Cushman & Wakefield vermittelt Bürofläche an den System-Integrator SVA

Bensheim: Cushman & Wakefield hat im Bürogebäude „VISTA“ in der Stubenwald-Allee 19 ca. 762 qm Fläche an den System-Integrator SVA System Vertrieb Alexander GmbH vermittelt. Der Bezug der neuen Bürofläche ist aus Expansionsgründen für den 1. November 2020 geplant. Als Vermieter von „VISTA“ fungiert die S-Immobilienvermögen GmbH & Co. KG.

Das Niedrigenergie-Bürogebäude „VISTA“ besitzt eine Fläche von rund 5.000 qm auf fünf Etagen verteilt. Der Komplex mit seinem hochwertigen, individuell für die Nutzer gestalteten Arbeitsumfeld wurde Ende 2018 von dem Karlsruher Projektentwickler Vollack bauInvest GmbH fertiggestellt.