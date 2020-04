Cushman & Wakefield vermittelt Bürofläche an Telekommunikationsunternehmen Ostertag DeTeWe

Düsseldorf: Cushman & Wakefield hat in der Schiessstraße 61 ca. 1.000 qm Bürofläche an den ITK-Systemintegrator Ostertag DeTeWe vermittelt. Der Umzug erfolgt voraussichtlich Anfang Mai 2020 aufgrund der Zusammenlegung zweier Standorte, die sich derzeit noch in Kaarst und Köln befinden. Der Vermieter wurde durch WOLLENBERG Investment Management vertreten.

Das im Jahr 1953 erbaute Bürogebäude verfügt über eine Fläche von 3.516 qm und ist dreiflügelig.