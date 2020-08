Daniel Bolder wird Leiter des Europabüros des ZIA in Brüssel

Brüssel: Daniel Bolder (50) leitet ab September das Europabüro des Zentralen Immobilien Ausschusses ZIA in Brüssel – ein weiterer Meilenstein im Wachstum des Spitzenverbandes der Immobilienwirtschaft. Der Rechtsanwalt und Bankkaufmann war zuletzt Vertreter von PricewaterhouseCoopers Deutschland in Brüssel. Zuvor leitete er in der belgischen Hauptstadt das EU-Verbindungsbüro des Verbands öffentlicher Versicherer und arbeitete für die EU-Repräsentanz der Deutschen Bank AG.