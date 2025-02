Sindelfingen: Am 20. Februar hat das Spark by Hilton in der Riedmühlestraße 18-20 in Sindelfingen eröffnet. Das 103-Zimmer-Hotel ist die neueste Ergänzung des Spark by Hilton Portfolios und bietet ein schlichtes, inspiriertes Design – ideal für Geschäfts- und Freizeitreisende, die Wert auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis legen, ohne Kompromisse bei Qualität und Komfort einzugehen.

Das Spark by Hilton Sindelfingen ist Teil von Hilton Honors und wird von Aspire Hospitality GmbH betrieben.