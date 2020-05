DC Values heißt zukünftig Values Real Estate und geht eigene Wege

Hamburg: Der Projektentwickler und Investor DC Values heißt ab sofort Values Real Estate und geht eigene Wege.

Als erstes reguliertes Investmentprodukt der Unternehmensgruppe hat Values Real Estate mit dem Spezialfonds „Values CBD“ ein bundesweit diversifiziertes Geschäftshausportfolio aufgebaut, das über ein Zielvolumen von 1 Mrd. Euro verfügt. Rund die Hälfte davon ist bereits investiert. Standorte sind unter anderem Berlin, Hamburg, Leipzig und Dresden.

Für den „Values Prime Locations“, der im Auftrag eines begrenzten Kreises institutioneller Investoren in innerstädtische, mischgenutzte Bestlagen der 1A- und 1B-Städte investiert, erwirbt Values Real Estate eine erste Immobilie. Dabei handelt es sich um ein Geschäftshaus in der Aachener Fußgängerzone. Es verfügt über eine gewerbliche Mietfläche von 8.200 qm sowie ein Parkhaus mit 125 Stellplätzen. Die Mietfläche ist vollständig an C&A vermietet. Das Zielvolumen des „Values Prime Locations“ liegt bei rund 400 Mio. Euro.

Der „Values Health Invest“ verfügt über ein Zielvolumen von 300 Mio. Euro und investiert in zentral gelegene, gemischt genutzte Ärztehäuser und medizinische Versorgungszentren in deutschen Groß- und Mittelstädten. Durch die Übernahme eines auf Logistikimmobilien spezialisierten Teams in die Unternehmensgruppe konnten zudem für das Vehikel „Values Logistikimmobilien Fonds“ erste institutionelle Investoren gewonnen werden. Das Zielinvestmentvolumen liegt bei 200 Mio. Euro.