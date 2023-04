1000 Satellites eröffnet zwei Coworking-Standorte in München

München: Der Coworking-Anbieter 1000 Satellites expandiert nach Süddeutschland und mietet zwei Flächen mit zusammen rd. 2.500 qm. Beide Anmietungen hat JLL vermittelt.

Die Eröffnung des ersten Münchner „Satelliten“ wird im vierten Quartal dieses Jahres gefeiert. Ab diesem Zeitpunkt werden die Flächen im Büroneubau South Horizon in der Koppstraße 4 im Stadtteil Obersendling bezugsfertig sein. 1000 Satellites wird dort circa 860 qm Büro- und Lagerfläche belegen. Vermieter des South Horizon ist die KOP4 GmbH & Co. KG. Insgesamt bietet das Gebäude rund 5.800 qm vermietbare Flächen.

Anfang 2024 folgt der zweite Standort in München-Allach. Im Neubauprojekt The Malt, Georg-Reismüller-Straße 34, hat sich das Unternehmen gut 1.600 qm Büro- und Lagerfläche gesichert und damit mehr als ein Drittel der gesamten Mietfläche in dem Objekt (circa 4.475 qm), das auf dem Gelände der ehemaligen Diamaltwerke entwickelt wird. Vermieter von The Malt ist die New Westside Projekt GmbH & Co. KG.