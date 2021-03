Aicha vorm Wald: Zwischen Passau und Deggendorf hat die Logivest ein rund 30.000 qm großes Grundstück inkl. einer Lagerhalle mit rund 18.000 qm Lager- und Bürofläche an die Alt FineCom Finishing-eCommerce-Logistics GmbH vermittelt. Knapp 30 Minuten vom Hauptsitz in Plattling entfernt, eignet sich die Logistikimmobilie in Aicha ideal für die Kommissionierung der Waren.