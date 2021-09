Wien: In einem exklusiven Mandat beriet die 1toAll GmbH die Leica Geosystems Austria GmbH sowie zwei weitere Hexagon Gesellschaften, die GISquadrat GmbH und die Hexagon Safety & Infrastructure GmbH, bei der Zusammenlegung ihrer Standorte in Wien. Im Frühjahr 2022 beziehen rund 50 Mitarbeitern ein gemeinsames Office mit etwa 1.100 qm Bürofläche. Die Gesellschaften verlegen somit ihren Sitz in das QBC, das Quartier Belvedere Central, ein Teil des neuen Bürostandorts am Hauptbahnhof in Wien.