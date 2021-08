FPS berät Aedifica beim Kauf der „Projektgesellschaft Specht Gruppe Sieben mbH“ sowie der „Specht Deutsche Residenzen Gesellschaft mbH“

Frankfurt : FPS hat Aedifica bei der Erfüllung der ersten Phase des zweiten umfangreichen Joint Ventures mit der Specht Gruppe beraten. Das Transaktionsvolumen liegt bei etwa 78 Mio. Euro. Das Immobilienportfolio der Specht Gruppe Sieben mbH liegt in Twistringen, Stadtlohn und Fredenbeck, das Portfolio der Specht Deutsche Residenzen Gesellschaft mbH liegt in Uetze und Hamburg-Rissen. An diesen Standorten werden Pflegequartiere mit einer Gesamtkapazität von rund 460 Einheiten geplant und entwickelt. Für die Errichtung der Pflegequartiere wurden Baubetreuungsverträge mit der Residenz Baugesellschaft mbH geschlossen. Diese wird die Projekte für Aedifica zu einem jeweils garantierten Budget realisieren. Die Übergabe ist die Ende 2022/ Mitte 2023 geplant.