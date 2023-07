Frankfurt: Savills Investment Management (Savills IM) erwirbt für seinen „European Food Retail Fonds“ 2 neue Supermarktimmobilien in Spanien, die beide langfristig an Aldi vermietet sind. Der 1.660 qm große Supermarkt in Alzira, Valencia, wurde Ende Juni vom Entwickler Ten Brinke, das 1.770 qm Objekt in Aranjuez südlich von Madrid bereits Ende 2022 im Rahmen einer Off-Market-Transaktion vom Entwickler OMO Retail erworben. Bei den Transaktionen berieten Savills Arcadis, CMS, Eversheds Sutherland und PwC beratend tätig.