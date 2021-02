6B47 Projektportfolio geht an Gröner Group

Berlin / München: Die 6B47 Real Estate Investors AG hat ein Paket von drei Wohnbau-Projekten mit knapp 50.000 qm Geschossfläche an die Gröner Group veräußert. Dabei handelt es sich um ein Projekt in der Freischützstraße im Münchner Stadtteil Johanneskirchen, ein Objekt in Karlsfeld am nordwestlichen Rand von München und eine Liegenschaft in der Kleinen Eiswerderstraße im Berliner Stadtbezirk Spandau.

Das Vorhaben an der Freischützstraße, das bisher durch ein Joint Venture der beiden Transaktionspartner unter der Führung der 6B47 vorangetrieben wurde, hat den Schwerpunkt Wohnen mit einer Geschossfläche von rd. 13.100 qm, davon etwa 2.000 qm Gewerbefläche. Das Projekt Karlsfeld ist ein Teil der Quartiersentwicklung auf dem sogenannten Ludl-Areal, auf dem 14.300 qm Geschossfläche Wohnen realisiert wird. Bei dem 11.500 qm großen Grundstück in der Kleinen Eiswerderstraße wird die Gröner Group an ihrem Stammsitz Berlin ihre Kernkompetenz bei der Kombination von Neubau und historischer Bausubstanz einbringen.

Alle Objekte des Transaktionspakets sind mit Bau- bzw. Planungsrecht ausgestattet oder befinden sich bereits in der Umsetzungsphase.

6B47 wurde rechtlich durch GÖRG Rechtsanwälte beraten.