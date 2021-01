„A1 Logistikpark“ ist vollständig vermietet

Vechta-Bakum : Der „A1 Logistikpark“ direkt an der A1 ist pünktlich zur Fertigstellung vollständig vermietet. Den zweiten Bauabschnitt hat die Imperial Chemical Logistics GmbH mit einer Gesamtnutzfläche von ca. 11.160 qm angemietet. Im Logistikobjekt werden Teile für die Elektrofahrzeugproduktion eines großen deutschen Automobilherstellers zwischengelagert. Eigentümer ist Schewe Immobilien. Die Robert C. Spies Gewerbe und Investment GmbH & Co. KG war bei der Vermietung beratend und vermittelnd tätig.