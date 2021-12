ABG Capital erwirbt ART155 in München

München: Die ABG Capital hat in Zusammenarbeit mit einem kleinen Club berufsständischer Versorgungswerke in München die Bestandsimmobilie ART155 in der Landsberger Straße 155/159 erworben. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt rund 150 Mio. Euro. Verkäufer sind Goldman Sachs Asset Management sowie die DW Real Estate GmbH.

Die nahezu vollvermietete, bisher als „Artemis“ bekannte Büroimmobilie umfasst rd. 23.200 qm variabel gestaltbaren Mietflächen auf fünf oberirdischen Geschossen, über 280 Stellplätzen auf zwei unterirdischen Geschossen sowie einer Direktanbindung an einen schnellen Internetknotenpunkt bietet ART155 alle Voraussetzungen für flexible „New Work“ im führenden Tech-Hub Deutschlands. Ankermieter des im Jahr 2000 gebauten und 2021 zuletzt modernisierten Gebäudes sind namhafte Firmen wie EdgeConnex, Ecos Office Center, Check24 und Hill-Rom.

Begleitet wurde die Transaktion auf Seiten der ABG Capital durch GSK Stockmann, Drees & Sommer SE, ALR Treuhand GmbH sowie Colliers und CBRE.