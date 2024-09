ABG Real Estate Group erhält Exklusivmandat für Asset Management der „Barer Straße 24“ in München

München: Die ABG Real Estate Group wurde von einem deutschen institutionellen Investor im Rahmen eines neuen Asset-Management-Mandats exklusiv mit der Repositionierung und Vermietung des denkmalgeschützten Gebäudes „Barer Straße 24“ in München beauftragt. Am Karolinenplatz und der Pinakothek gelegen, profitiert das in den 50er Jahren errichtete und 2016 zuletzt modernisierte Objekt von einem Standort, der durch sein historisches Umfeld in zentraler Lage und mit sehr guter öffentlicher Verkehrsanbindung geprägt ist.

Das zuletzt als Büroimmobilie genutzte Gebäude hat eine Gesamtmietfläche von rd. 6.300 qm und verfügt inklusive Erdgeschoss über 6 Etagen sowie 2 Dachterrassen. Nachdem es zuletzt von einem Bankinstitut als Alleinnutzer genutzt wurde, steht es aktuell leer. Neben einer zukünftigen Büronutzung prüft die ABG Real Estate Group auch die Umnutzung für eine wohnungswirtschaftliche Verwendung.