abrdn erweitert Wohnimmobilienportfolio mit neuen Akquisitionen in Europa

Frankfurt: abrdn erwirbt zwei Objekte in Frankreich und Belgien. Die im Auftrag von Investoren des abrdn Pan-European Residential Real Estate Fund erworbenen Objekte befinden sich in erstklassigen Lagen.

Das erworbene Objekt in Villeneuve-Loubet, Frankreich, ist Teil eines gemischt genutzten Projekts, das 2.078 qm Gemeinschaftsbereiche mit einem Restaurant, einem Schwimmbad und einem Fitnessstudio sowie zwei Einzelhandelseinheiten (3.000 qm) im Erdgeschoss umfasst.

Das Objekt Ten Boomgaard in Brügge, Belgien, befindet sich in der Nähe des Brügger Stadtzentrums. Das 8.204 qm große Projekt umfasst die Entwicklung von Seniorenwohnungen (113 Apartments) sowie Gemeinschaftsbereiche mit Restaurant, Schwimmbad und Fitnessstudio und ist vollständig vermietet an die französische Gruppe Domitys im Rahmen eines festen 20-jährigen Triple-Netto-Mietvertrags.