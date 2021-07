Berlin: Die ACCENTRO Real Estate AG erwirbt 150 Einheiten mit einer Fläche von insgesamt 9.525 qm an den Standorten Essen, Neuss, Duisburg und Wuppertal. Das Unternehmen vergrößert damit sein Immobilienportfolio in NRW um 45% von 332 auf nunmehr 482 Einheiten. 126 Einheiten des neu erworbenen Portfolios sind für den eigenen Mietbestand vorgesehen. Dieser erhöht sich in NRW auf 395 Einheiten mit einer nahezu voll vermieteten Fläche von insgesamt rund 28.000 qm.