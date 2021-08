Aconlog veräußert Last Mile Objekt an The Carlyle Group

Frechen: Die Aconlog Projektentwicklung GmbH hat eine Citylogistik-Immobilie an The Carlyle Group veräußert. Im Rahmen seiner Unternehmensstrategie hat Aconlog das 4.000 qm große, drittverwendungsfähige Solitärgebäude in der Gottlieb-Daimler-Straße zuvor technisch ertüchtigt und langfristig an einen Nutzer vermietet.

Die Transkation wurde durch RheinReal Immobilien vermittelt, die Käuferseite wurde von PwC (Tax) und DLA Piper (Legal) sowie technisch von PMJL GmbH begleitet. Der Verkäufer wurde juristisch von Graf von Westfalen und in Steuerangelegenheiten von KSP Tax beraten.