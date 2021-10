ADLER Group S.A. setzt beschleunigten Schuldenabbau um und veräußert Vermögenswerte mit Aufschlag zum Buchwert

Berlin : Die ADLER Group S.A. beschleunigt ihren Schuldenabbau und fokussiert ihr Portfolio auf stärkere Städte durch die Unterzeichnung einer Absichtserklärung zum Verkauf von ca. 15.500 Einheiten an die LEG Immobilien SE. Die zu veräußernden Vermögenswerte liegen unter anderem in Wilhelmshaven, Göttingen und Wolfsburg. Die Transaktionsbewertung von ca. 1,5 Mrd. Euro enthält einen Aufschlag auf den von CBRE per Ende Juni 2021 ermittelten Buchwert.

Erwartet wird ein Netto-Mittelzufluss, unter anderem nach Rückzahlung von besicherten Darlehen, von ca. 800 Mio. Euro; damit wird der der Abbau der Verschuldung bei einem Ziel für den Beleihungsgrad von unter 50% beschleunigt.

Die Veräußerung würde keinen Einfluss auf die kürzlich angehobene Finanzprognose von ADLER für das Jahr 2021 mit Nettomieteinnahmen von 340-345 Mio. Euro und einem FFO 1-Ziel von 135-140 Mio. Euro haben.