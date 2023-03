Dresden: Die Koncepta GmbH & Co. KG mietet rd. 1.150 qm Verkaufs- und Lagerfläche in der Overbeckstr. 41a auf dem rd. 150.000 qm großen Areal des Sigma Technoparks. Aengevelt und DER IMMO TIP waren vermittelnd tätig. Vermieter ist die Sigma Technopark Dresden GmbH & Co. KG. Mietbeginn ist im Frühjahr 2023. Die Koncepta GmbH & Co. KG verlegt dann ihren Dresdner Standort von der Friedrichstadt hierher.