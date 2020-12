AEW erwirbt Bürogebäude in Stuttgart

Stuttgart : AEW gibt den Erwerb der Paulinenstraße 50, einem Bürogebäude, im Auftrag des AEW Europe Value Investors II bekannt. Die Transaktion erhöht das verwaltete Vermögen des EVI II auf über 250 Millionen Euro mit 11 Assets im Portfolio. Das siebenstöckige Gebäude mit einer Mietfläche von ca. 6.500 qm und 78 Stellplätzen ist zu 100% an die Duale Hochschule Baden-Württemberg vermietet. Die Immobilie befindet sich im Stadtzentrum am City-Ring an der Kreuzung Paulinenstraße/ Theodor-Heuss-Straße. AEW wurde von Rotthege Wassermann, TA Europe, Nova-Ambiente, Fahlbusch und Immoraum beraten. E&G Real Estate steuerte die Transaktion exklusiv für den Verkäufer.