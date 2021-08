AEW erwirbt repositioniertes Bürogebäude von Joh. Jacobs & Co. Gruppe

Bremen : AEW erwirbt repositioniertes Bürogebäude an der Langemarckstraße 4-20 in der Innenstadt. Es weist eine Grundfläche von 6.197 qm sowie 130 Stellplätze vor. Das Bürogebäude liegt inmitten des Neubauvorhabens „Weser Höfe Bremen“. Die erworbene Immobilie sowie das Nachbargebäude der Jacobs Tower wurden 2020 zeitgemäß durch die HPE Hanseatische Projektentwicklung GmbH modernisiert. Das Gebäude ist vollständig an ein Unternehmen der Lebensmittel-Branche vermietet. Verkäufer ist eine Objektgesellschaft der Joh. Jacobs & Co. Gruppe. AEW wurde von Taylor Wessing, JLL und Nova-Ambiente beraten; der Verkäufer von Huth Dietrich Hahn und CBRE.