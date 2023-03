AIF Capital erwirbt für zwei geschlossene Fonds Baumarkt bei Aachen

Alsdorf: AIF Capital kauft von der Ten Brinke Group den 11.800 qm großen Baumarkt an der Ecke Linnicher Straße/Am Rosenkränzchen in Alsdorf bei Aachen für den Anspar FLEX Fonds 2 und 3. Neben dem Hauptgebäude komplettieren ein Gartencenter sowie weitere Verkaufsflächen im Außenbereich die Liegenschaft, die ab September 2023 für mindestens 15 Jahre an Toom vermietet ist.

Auf dem durch Realteilung separierten knapp 14.300 qm großen Nachbargrundstück entsteht durch Ten Brinke – ein REWE-Vollsortimenter. Die Fertigstellung ist für das zweite Quartal 2023 geplant.

AIF Capital wurde beim Ankauf steuerlich und rechtlich von GSK Stockmann, technisch von alea real beraten. Der Transaktionsprozess wurde von PIER Investment Partner begleitet, welcher das Objekt nach Fertigstellung betreuen wird.