AIF Capital kauft zwei Lebensmittelmärkte für geschlossenen Publikumsfonds

Stuttgart: Die AIF Capital Group hat zwei weitere Ankäufe getätigt. Ein Vehikel der Stuttgarter hat zwei Objekte im Bereich Basic Retail in Ascheberg und Lemgo erworben und hält damit aktuell insgesamt 11 Objekte.

Bei der Immobilie in Ascheberg handelt es sich um die Neuentwicklung eines Vollsortimenters mit einer Gesamtmietfläche von rund 2.500 qm, davon ca. 1700 qm Verkaufsfläche für den Lebensmittelmarkt und einen Bäcker. Die Liegenschaft in der Lüdinghauser Straße 9-11 wird schlüsselfertig erworben und verfügt über eine Grundstücksfläche von etwa 7.100 qm. Es besteht ein langfristiges Mietverhältnis mit der HIT Handelsgruppe.

In Lemgo hat sich die AIF Capital einen projektierten Lebensmittelvollsortimenter sowie einen Drogeriemarkt für den Basic Retail Fonds gesichert. In zentraler Lage des Lemgoer Stadtteils Brake wird auf einer Grundstücksfläche von rund 9.600 qm in zwei Bauabschnitten die Einzelhandelsimmobilie mit einer Gesamtmietfläche von rund 2.700 qm sowie der Drogeriemarkt mit ca. 750 qm Gesamtmietfläche entstehen. Die Fertigstellung des Lebensmittelvollsortimenters ist für das dritte Quartal 2022 geplant, der Drogeriemarkt soll Anfang 2025 fertiggestellt sein. Die Mietflächen sind bereits langfristig an Edeka und DM vermietet. Die Liegenschaft verfügt außerdem über 110 oberirdische PKW- sowie 28 Fahrradstellplätze.

AIF Capital wurde bei den Ankäufen steuerlich und rechtlich von GSK Stockmann beraten. Die Technische Due Diligence für die Objekte haben CBRE und Alea real übernommen. Als Assetmanager ist die Pier GmbH beauftragt.