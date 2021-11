Fürstenfeldbruck: Aigner Immobilien GmbH hat eine größere Liegenschaft in Maisach im Landkreis Fürstenfeldbruck für einen mittleren siebenstelligen Betrag an ein Münchner Family Office vermittelt. Das Light-Industrial-Objekt befindet sich auf einem rund 4.200 qm großen Grundstück und ist aufgeteilt in drei Gebäudeteile. Insgesamt verfügt das voll vermietete Gewerbeanwesen über ca. 4.800 qm Gesamtmietfläche.