air up® mietet auf dem iCampus im Werksviertel

München: air up® zieht auf den iCampus im Werksviertel. Der Projektentwickler R&S Immobilienmanagement GmbH bestätigt die Vermietung von rund 3.600 qm an das Münchner Scale-up.

Vor der Vermietung an air up® sollte das Insurtech Syncier, das aus der Allianz SE hervorgegangen war, die Flächen beziehen. Nach der Ankündigung, dass die Allianz seine Software-Tochter nicht weiterführen wird, wurde der Mietvertrag aufgelöst.

Knapp 60.000 qm des mehr als 120.000 qm großen Quartiers iCampus im Werksviertel sind allein in 2022 bezogen worden. Der Baustart für das „i8“ ist im November 2022 erfolgt. Die Fertigstellung ist 2024 geplant. Weitere rund 16.500 qm entstehen mit dem „i10“ an der an der Grafinger Straße 31 und dem „i4“ an der Friedenstraße.