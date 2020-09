Airportpark 1 am Flughafen Leipzig/Halle wurde verkauft

Leipzig/Halle: Das Logistikzentrum Airportpark 1 in unmittelbarer Nähe zum Flughafenareal Leipzig/Halle hat einen neuen Eigentümer: Ein deutsches Family Office erwarb die Liegenschaft An der Autobahn 10 in Schkeuditz. BNP Paribas Real Estate war beratend tätig.

Der Airportpark 1 ist Teil des Gewerbegebiets Watschkenbreite an der A 9 und verfügt über eine Logistikfläche von insgesamt gut 27.600 qm, die sich auf das Erd- und erste Obergeschoss sowie auf eine Cafeteria im Dachgeschoss verteilen. Das komplette Grundstück umfasst 66.000 qm und bietet die Möglichkeit, dort einen Neubau mit 10.000 qm zu realisieren.